YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Şekercilerden merdiven altı şeker uyarısı: “Vatandaşlarımız şekerlerini sürekli bu işi yapan yerlerden alsın”

Şekercilerden merdiven altı şeker uyarısı: “Vatandaşlarımız şekerlerini sürekli bu işi yapan yerlerden alsın”

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

Kayseri’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şekercilerde hareketlilik başladı.Kurban Bayramı’na sayılı günlerde kalan Kayseri’de hareketlilik başladı.

Şekercilerden merdiven altı şeker uyarısı: “Vatandaşlarımız şekerlerini sürekli bu işi yapan yerlerden alsın”

Kayseri’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şekercilerde hareketlilik başladı.
Kurban Bayramı’na sayılı günlerde kalan Kayseri’de hareketlilik başladı. Bayramların vazgeçilmezi olan şekerlerini almak isteyen vatandaşlar, şekercilerde yoğunluk oluştururken, şekercilerde vatandaşlara uyarılarda bulundu.
4. kuşak şekerci Mehmet Çarşıbaşı; “Geçen bayram sokağa çıkma kısıtlaması vardı ama bu bayram sokağa çıkma kısıtlaması olmadığı için hareketlenme var. İnsanlar 1 sene aradan sonra tekrardan bayram yaşayacağı ve ziyaretlere başlayacağı için mutlular. Bizde yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. Pandemi sürecinden herkes etkilendi. Bu yüzden piyasalarda biraz durgunluk var. Bizde bu yüzden bu bayram fiyatlarımızı yükseltmedik. Fiyatlar Geçen bayramlarla aynı şekilde. Şekerleme gruplarımız 10 TL’den başlıyor, 30 TL’ye kadar değişiyor. Çikolata gruplarımız ise 20 TL’den başlıyor, 150 TL’ye kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Çarşıbaşı, “Vatandaşlarımızdan ricamız; öncelikle ürünü almadan önce Kurban Bayramı olduğu için tadabilirler. Öncelikle alacakları ürünü kalitesi için bir tatsınlar. Ürünün görüntüsüne ve kokusuna baksınlar. Ona göre satın almayı gerçekleştirsinler. Merdiven altı satıcıları önermiyoruz. Çünkü; insanlar bir bayramlık açıyorlar, 1 haftalık şekercilik yapıyorlar ve ondan sonra ortadan kayboluyorlar. Müşteri mağduriyet yaşadığında karşısında bir muhatap bulamıyor. O yüzden vatandaşlarımızın sürekli bu işi yapan arkadaşlarımızdan şekerlerini almalarını öneriyorum” dedi.

Şekercilerden merdiven altı şeker uyarısı: “Vatandaşlarımız şekerlerini sürekli bu işi yapan yerlerden alsın”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Odunpazarı sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostları unutmuyor

Odunpazarı sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostları unutmuyor

Kayıp Pınar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Kayıp Pınar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:23
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
20:06
Yatsı
21:42

Kayseri Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kaşıkçı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.