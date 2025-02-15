Şekip Mosturoğlu Galatasaray'ı hedef aldı! Çarpıcı açıklamalarda bulundu...

Şekip Mosturoğlu, futbolda birçok sorun yaşandığını ve bunun temelinin TFF'nin bozulan kurumsal yapısının olduğunu belirtti. Mosturoğlu, "Bu bozuk düzenden beslenen ve bu şekilde başarılı olanlar vardır. Bunların bozuk düzeni değiştirmek gibi niyeti yoktur" ifadelerini kullandı.

"DÜZENİ KORUMAK İSTİYORLAR"

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Mosturoğlu, "TFF ve MHK'yi istifaya çağırmaları, mevcut düzeni değiştirmek için değil, bozuk düzeni korumak içindir." ifadeleriyle Galatasaray'a göndermede bulundu.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Başkanı Ali Koç ile eski başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğini vurgulayan Şekip Mosturoğlu, "İki başkanımız kulübümüzün bugünü ve yarını için verimli görüşmeler yaptı. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğini sağlama adına bu buluşma çok önemlidir" ifadelerini kullandı.Bu içerik Sercan Özdoğan tarafından yayına alınmıştır