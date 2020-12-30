Sektör kalifiye personel bulamamaktan şikayetçi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Ulaşım Araçları İmalat, Satış ve Onarımı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, artan talebe yetişmeye çalışıyor. Lojistik sektöründeki hareketle birlikte gerek araç satışı gerekse servis hizmetlerine talebin büyük ölçüde arttığını kaydeden meclis üyeleri, “İşlerimiz arttı, ancak çalıştıracak kalifiye personel bulmakta zorlanıyoruz” dedi.

MTSO 13 No’lu Ulaşım Araçları İmalat, Satış ve Onarımı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, pandemi sürecinin sektöre etkilerini değerlendirdi. Bu süreçte gerek binek araç satışlarında gerek hafif ticari gerekse ağır vasıta araç satışlarında ciddi talep artışları yaşandığını kaydeden meclis üyeleri, aynı şekilde lojistik sektöründeki hareketliliğe bağlı olarak servislerde de yoğunluk yaşandığını ifade etti. Artan talebi karşılayabilmek adına istihdamı artırmak istemelerine rağmen kalifiye eleman bulmakta zorlandıklarına dikkat çeken meclis üyeleri, Mersin Üniversitesinden destek bekliyor.

“Personel sorunumuzun çözümü Mersin Üniversitesinde”

MTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 13 No’lu Komite Meclis Üyesi Nedim İkanç, 2020 yılının pandemi nedeniyle özellikle sağlık açısından çok sıkıntılı geçtiğini, ancak ekonomik açıdan sektör adına olumlu bir yıl olduğunu söyledi. Geçmiş yıllara göre ağır vasıta araçlar için servislere olan talebin yaklaşık 3 kat arttığını belirten İkanç, bunda pandemiye rağmen yoğun şekilde çalışmaya devam eden lojistik sektörünün önemli rol oynadığını ifade etti. Artan yoğunluk nedeniyle pandemi tedbirlerinin daha hassasiyetle alınması konusunda sıkıntılar yaşanabildiğini anlatan İkanç, “Şehir dışından, yurt dışından gelen çok sayıda şoför oluyor. Bu şoförlere karşı ciddi tedbirler almamız gerekiyor” diye konuştu.

Artan iş yoğunluğunu karşılayabilecek personel bulmakta ise zorlandıklarını belirten İkanç, şunları söyledi:

“Mersin Üniversitesinin otomotiv bölümü var. Daha önce birkaç sefer buradaki öğrencileri bünyemizde çalıştırmak adına görüşmeler yaptık, ancak sonuç alamadık. İş yükümüz çok arttı ve altından kalkabilmemiz adına kalifiye eleman bulunması kaçınılmaz. Mersin Üniversitesi ile önümüzdeki süreçte bir kez daha temasa geçmek istiyoruz. Uygulamalı eğitime geçilmesi halinde hem aradığımız kalifiye personele daha kısa sürede ulaşacağız hem de öğrenciler eğitimlerini daha verimli tamamlayacak ve işsizlik sorununun da önüne geçilmiş olacak.”