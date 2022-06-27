YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sektör temsilcileri süt-yem paritesinin 1,5 olmasını istiyor

Sektör temsilcileri süt-yem paritesinin 1,5 olmasını istiyor

27.06.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektör temsilcileri süt-yem paritesinin 1,5 olmasını istiyor

Süt sektör temsilcileri, sektörde gösterge kabul edilen çiğ süt/yem paritesinin 1,5 seviyesine çıkartılmasını talep etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Erken ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Sencer Solakoğlu süt sektöründe yaşanan sorunlara karşı çözüm önerileri konusunda ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7,5 lira olarak belirlediği hatırlatıldı.

Konseyin ayrıca "Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda önümüzdeki süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır." ifadesinin anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla bir litre süt sattığında üreticilerimizin eline kesintiler çıktıktan sonra net olarak ortalama 7 lira geçiyor. Bir kilo yemin fiyatı bazı yerlerde 7,6 liraya dayandı. Parite 1'in altına düştü. Üreticilerimizi girdiği bu zor şartlardan çıkaracak, onlara yol gösterecek, ışık olacak somut adımları hep birlikte atalım. Ülkeye yapılacak en öncelikli ve büyük yatırım, daha fazla kaynağın bu alana kanalize edilmesi olacaktır."

Sektör temsilcileri, süt üreticilerinin sorunlarına karşılık çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

- Ulusal Süt Konseyi tavsiye fiyatının belirlediği sürelerde çiğ süt/yem paritesinin 1,5 olması için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatları düşürülmeli

- Kaba ve kesif yemlere gelen zamlara yönelik tedbir alınmalı

- Diğer maliyet artışlarını durduracak tedbirler hayata geçirilmeli

- Çiğ süt fiyatları aylık olarak belirlenmeli

- Üreticiye hayatını devam ettirecek istikrarlı bir gelir elde etmesini sağlayacak piyasa oluşturulmalı

- Çiğ süte verilen 20 kuruşluk prim desteği hem üreticiyi destekleyecek hem de kayıt dışılığa kaymanın önüne geçirecek seviyeye yani en az 1 lira seviyelerine çıkartılmalı

- Damızlık hayvanların kesilmesini engelleyecek tedbirler hayata geçirilmeli

- Tüketiciye uygun fiyattan hayvansal ürün alabilme imkanı sağlanmalı

- Üreten ve tüketen mutlu Türkiye'nin inşası için etkin politikalar hızlı bir şekilde hayata geçirilmeli

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:
GÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı serbestGÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı serbest
Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıBayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:15
Öğle
12:57
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.