Sel felaketinde araç mobilya mağazasına böyle girdi

İstanbul’da geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin en büyük hasara yol açtığı bölgelerden biri de MASKO Mobilyacılar sitesi oldu. Sel sularının harap ettiği dükkanlarda bulunan milyonlarca değerindeki mobilya çöp oldu. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Sel sularının bir mobilya mağazasını bastığı anlar, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde mağazayı basan suların yükselmesiyle içeride bulunan mobilyalar sürüklenerek etrafa saçılıyor. Bir süre sonra ise park halindeki bir otomobil, mağazadan içeri giriyor.

