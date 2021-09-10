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Sel felaketinin yaşandığı Ayancık’ta öğrenci ve öğretmenlere tablet dağıtıldı

10.09.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık’ta öğrenci ve öğretmenlere tablet dağıtıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un, sel felaketi yaşanan ilçesi Ayancık'ta uzaktan eğitim gören öğrenciler ile öğretmenlerine tablet dağıtımı yapıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca yüz yüze eğitimin 20 Eylül’de başlamasına karar verilen ilçede, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için gerekli önlemler alınıyor.

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitimi için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Okulların temizlik çalışmaları tamamlanarak 20 Eylül’e hazır hale getirildiğini vurgulayan Karaömeroğlu, "Şu an uzaktan eğitime devam ediyoruz. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 4 bin 700 tableti ev ev gezerek öğrenci ve öğretmenlerimize dağıtıyoruz." dedi.

Vali Karaömeroğlu, selden etkilenen Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tablet dağıtımı yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bakanlığımız, öğrenci ve öğretmenlerimizin uzaktan eğitime sağlıklı devam edebilmeleri için kendilerine tablet gönderdi. İnşallah 20 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitim süreci de başlamış olacak. Yaşanan afete rağmen eğitim, öğretim aksamadan devam edecek." ​​​​​​​

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Sabah
06:07
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Sinop Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Cuma

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Ayancik
Büyük Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
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