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Selçikli Mahallesi’nde deprem çadırları kuruldu

MANİSA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:00 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Akhisar’a bağlı Selçikli Mahallesi’nde AFAD tarafından bölgeye getirilen deprem çadırlarının kurulumunu gerçekleştirdi.Geçtiğimiz hafta Akhisar’a bağlı Musalar Mahallesi’nde meydana gelen 5.4 şiddetindeki ve geçtiğimiz gün Kırkağaç’a bağlı Karakurt Mahallesi’nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre ilçe ve illerden pek çok kişi tarafından hissedildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Akhisar’a bağlı Selçikli Mahallesi’nde AFAD tarafından bölgeye getirilen deprem çadırlarının kurulumunu gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz hafta Akhisar’a bağlı Musalar Mahallesi’nde meydana gelen 5.4 şiddetindeki ve geçtiğimiz gün Kırkağaç’a bağlı Karakurt Mahallesi’nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre ilçe ve illerden pek çok kişi tarafından hissedildi. İlk depremin meydana gelmesinin ardından hemen harekete geçerek depremzedelere destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç’ta meydana gelen depremin ardından da vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadı. Depremlerden en çok etkilenen mahallelerden bir tanesi ise Akhisar’a bağlı Selçikli Mahallesi oldu. Depremde evleri hasar gören vatandaşların kalabilmeleri için bölgeye AFAD tarafından çadır gönderildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile AFAD ekipleri, bölgeye gönderilen deprem çadırlarının kurulumunu gerçekleştirdi.

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