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Selçuklu Belediyesi dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor

KONYA HABERLERİ  | 23.03.2020 18:22 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüse karşı etkili bir şekilde sürdürülen önlem faaliyetlerine 24 saat esasıyla devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüse karşı etkili bir şekilde sürdürülen önlem faaliyetlerine 24 saat esasıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelinde resmi kurumlar, okullar, toplu kullanım alanları ile tüm çöp konteynerleri dezenfekte edildi.
Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen korona virüse karşı alınan önlemlerin dikkatle uygulandığı belirtilerek, "Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan dezenfekte ekipleri aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu ilçe sınırları içerisinde bulunan resmi kurumlar, okullar, sosyal tesisler, toplu kullanım alanları ve tüm çöp konteynerleri dezenfekte edilmeye devam ediliyor. Çalışmalarla ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerinin tamamı dezenfekte edilirken, ikinci tur dezenfekte çalışmaları da yüzde 80 oranında tamamlandı. Selçuklu Belediyesi tüm imkanlarını seferber etmiş durumda" denildi.

"Dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “İlçe genelinde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tüm yeraltı çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemi tamamlandı. Sizden ricamız çöplerinizi konteynerlerin dışına bırakmamanız. Çöpleri konteynerlerin içine atarak riski birlikte azaltalım” dedi.

Selçuklu Belediyesi dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor

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