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Selçuklu Belediyesi normalleşme sürecine hazırlanıyor

KONYA HABERLERİ  | 29.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı sonrasında normalleşme sürecine hazırlanıyor.Selçuklu Belediyesi, korona virüs vakalarının azalması ve Ramazan Bayramı sonrasında hayatın normale dönmesi beklentisiyle hazırlıklarına devam ediyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı sonrasında normalleşme sürecine hazırlanıyor.
Selçuklu Belediyesi, korona virüs vakalarının azalması ve Ramazan Bayramı sonrasında hayatın normale dönmesi beklentisiyle hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, ilçe genelinde bulunan parklarda temizlik ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor. Parklarda yapılan çalışmaların yanı sıra yeni yapılan parklarda ve camilerde çevre düzenlemesi ve ağaç dikim çalışmaları da yapılıyor. Refüjlerdeki güllerin etrafında da temizlik çalışmaları devam ederken, yol kenarlarındaki ağaçlar da ilaçlanıyor.

“Selçuklu’yu normal hayata hazırlıyoruz”
Hayatın normale dönmesine hazır olduklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Son günlerde koronavirüs vaka sayısındaki azalış ve hem Cumhurbaşkanımızın hem de Sağlık Bakanımızın umut verici açıklamaları ile bayram sonunda normal hayata dönüşün başlaması bekleniyor. Biz de hemşehrilerimizin normal hayata geçtikten sonra dışarıda daha çok vakit geçireceğini düşünerek çalışmalarımızı hızlandırdık. İnşallah bu virüs belasından sonra hemşehrilerimiz parklarımızda temiz havasını alacak. Bu kapsamda çalışmalarımız da devam edecek” ifadelerini kullandı.

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