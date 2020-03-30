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Selçuklu Belediyesi sosyal ekranla hayatı eve sığdırıyor

KONYA HABERLERİ  | 30.03.2020 16:21 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan sosyal ekran isimli canlı yayın programıyla vatandaşların evinde vakit geçirmesi sağlanıyor.Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal ekran etkinlikleri korona virüs ile mücadele kapsamında insanların evinde vakit geçirmesini sağlıyor.

Selçuklu Belediyesi sosyal ekranla hayatı eve sığdırıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan sosyal ekran isimli canlı yayın programıyla vatandaşların evinde vakit geçirmesi sağlanıyor.
Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal ekran etkinlikleri korona virüs ile mücadele kapsamında insanların evinde vakit geçirmesini sağlıyor. Virüsün yayılmaması için herkesin kendini izole etmesi kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, Selçuklu Belediyesi tarafından #evdehayatvar sloganıyla hazırlanan programlarla evinde farklı etkinlikleri izleyebiliyor. Klinik Psikolog Esra Coşkun’un sunumuyla yapılan programda Covid-19 virüsü hakkında yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra sanatçılara yapılan canlı bağlantılarla Selçuklu Belediyesi konseri halkın ayağına getiriyor. Etkinlikler kapsamında önümüzdeki günlerde çocuklara yönelik eğitici programlar ve bilgi yarışmaları da düzenlenecek.

“Tüm hemşehrilerimizi sosyal ekranı izlemeye davet ediyorum”
Sağlık açısından insanların evinde kalması gerektiğini bu anlamda da Belediye olarak taşın altına ellerini koyduklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Henüz kesin bir tedavisi tam anlamıyla olmayan bu virüsten kurtulmanın en etkili yolu evde kalmaktır. Bu virüsün vücuda girmemesi için hemşehrilerimiz bu süreci evde geçirmeleri en iyi yol olarak göstermiştir. Hemşehrilerimizin bu süreçte evde kalmalarını sağlamak, hayatı eve sığdırmak için biz de belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal ekranımızla da hemşehrilerimizin evde geçirdikleri zamanı değerlendirmelerini sağlıyoruz. Sağlık bilgilendirmelerinin yanında hemşehrilerimize evlerinde konser heyecanı da yaşatıyoruz. İnşallah bu zor süreç sona erdikten sonra da hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bire bir görüşmelerle onların sorunlarını çözmeye çalışacağız ancak şu süreçte tüm hemşehrilerimizi zaruri olmadıkça evde kalmaya ve sosyal ekranı izlemeye davet ediyorum” dedi.

Selçuklu Belediyesi sosyal ekranla hayatı eve sığdırıyor

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Aydınlık Eczanesi
Selcuklu
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
Karakurt Eczanesi
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Nazar Eczanesi
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Nihal Eczanesi
Selcuklu
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