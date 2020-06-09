Selçuklu Belediyesi yatırımlarına kaldığı yerden devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Haziran ayı meclis toplantısıda, yatırım ve planlamaların yeni normal sisteme entegre edilerek kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Selçuklu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirildi. 26 gündem maddesiyle toplanan mecliste konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, COVİD-19 salgını süresince Selçuklu Belediyesinin tüm tedbirleri hassasiyetle uygulayarak hiçbir yatırımını ve çalışmasını ara vermeden sürdürdüğünü ifade etti.

“Çok şükür hiçbir hizmetimizde aksama olmadı”

Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisinde pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Salgın süresince belediye hizmetlerimizde çok şükür hiçbir aksama olmadı tüm tedbirlere riayet ederek hemşehrilerimizin konforu için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Başta çevre koruma,sağlık, sosyal destek, halkla ilişkiler,zabıta ve basın müdürlüklerimiz olmak üzere hakikaten çok özverili bir çalışma yürütüldü. İl ölçeğinde de Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve merkez ilçe belediyelerimizle çok büyük bir koordinasyon ve işbirliğiyle bu çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu süreç içerisinde mutlaka yatırım anlamında planlamasını yaptığımız bazı işleri zorunlu olarak ertelemek durumunda kaldık. Ertelenen bu planlamalarımızı yeni normal sürece entegre ederek sürdüreceğiz” dedi.