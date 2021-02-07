YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Selçuklu Belediyesinden kısa film yarışması

Selçuklu Belediyesinden kısa film yarışması

07.02.2021 10:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Selçuklu Belediyesinden kısa film yarışması

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, "Uzun Ömrün Kısa Hikayesi" isimli kısa film yarışması düzenliyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, "Uzun Ömrün Kısa Hikayesi" isimli kısa film yarışması düzenliyor. Pandeminin sosyal hayatta etkisinin kısa filmlerle ele alınacağı yarışmanın son katılım tarihi 5 Mart 2021 olarak duyuruldu.
Şehrin fiziki imarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de aynı oranda önem veren Selçuklu Belediyesi kısa film yarışması düzenliyor. Yarışmacılar tarafından çekilecek kısa filmler pandemi sürecinde insan yaşamını çok boyutlu ele alan, psikoloji, bireysel ve toplumsal ilişkiler, eğitim, sağlık, vefa ile insana verilen değer alt başlıklarıyla oluşturulacak.
“Uzun Ömrün Kısa Hikayesi” kısa film yarışmasına son başvuru tarihi 5 Mart 2021 olarak duyurulurken, katılım koşulları ve diğer ayrıntıları ise www.selcuklukisafilm.com adlı internet sitesinde yer alıyor. Yarışmanın jürileri ise oyuncu Turgay Tanülkü ile Hakan Bilgin ve sanatçı Özhan Eren olacak. 16 Mart tarihinde yapılacak galayla ödüllerin sahiplerini bulacağı yarışmada birinciye fotoğraf makinesi, ikinciye drone, üçüncüye tablet hediye edilecek. Yarışmada 7 adet de mansiyon ödülü verilecek.

“Kısa film yarışmamız aynı zamanda tarihe de tanıklık edecek ”
Pandeminin toplum üzerinde sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak birçok yansımasının olduğuna dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu süreci anlatan kısa film yarışması düzenlediklerini söyledi.
Başkan Pekyatırmacı şöyle konuştu; “Pandemi ile başlangıçtan bugüne kadar Cumhurbaşkanımız önderliğinde ciddi bir şekilde mücadele ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda ve aşı çalışmasıyla birlikte inşallah bu mücadeleden galip çıkacağız. Selçuklu Kongre Merkezi faaliyete geçtikten sonra birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bizler fiziki belediyeciliğin yanında sosyal ve kültürel etkinliklere de ayrıca önem veriyoruz. Bu kapsamda pandemi sürecinin sosyal, psikolojik ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini anlatan bir kısa film yarışması düzenliyoruz. Çekilecek filmler yaşadığımız bu süreci bizden sonraki nesillere kaynak olarak aktaracak. Yarışmanın bir diğer sonucu da özellikle sinema sektörüne yeni yönetmenlerin kazandırılması yolunda sağlayacağı katkı olacaktır. Ben kısa filme ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı yarışmamıza katılmaya davet ediyorum ve şimdiden emekleri için teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:20
Sabah
07:42
Öğle
13:09
İkindi
16:01
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Nakipoğlu Eczanesi
Karatay
Malazgirt Eczanesi
Selcuklu
Merve Çerşil Eczanesi
Selcuklu
Otogar Eczanesi
Selcuklu
Parlakkaya Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
Selcuklu
Eşrefoğlu Eczanesi
Meram
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

Başkan Hasan Kılca: “Çocuklarımızın yetişmesine katkı sunuyoruz”

Başkan Hasan Kılca: “Çocuklarımızın yetişmesine katkı sunuyoruz”

KONESOB’ta Ulusal Meslek Standartları Çalıştayı yapıldı

KONESOB’ta Ulusal Meslek Standartları Çalıştayı yapıldı

Konya'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Konya'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Konya’da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Konya’da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Beyşehir’in Üzümlü Mahallesi, Konya’da nüfus itibariyle 4 ilçeden daha kalabalık

Beyşehir’in Üzümlü Mahallesi, Konya’da nüfus itibariyle 4 ilçeden daha kalabalık

Bıçakla yaralanmış halde bulundular

Bıçakla yaralanmış halde bulundular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.