Selçuklu Belediyesinden pazarda sosyal mesafe denetimi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi zabıta ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında semt pazarlarında sosyal mesafe denetimi yaptı

Tüm dünyayı sarsan ve ülkemizde de ölümlere sebep olan korona virüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Selçuklu Belediyesi yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra semt pazarlarında da denetimler yapıyor. Zabıta ekipleri pazar yerlerinde incelemelerde bulunarak sosyal mesafeye uymayan, eldiven ve maskesi bulunmayan pazarcılar ve vatandaşlara uyarılarda bulundu, vatandaşlara da sebze ve meyvelere ellerini dokunmadan esnafın vermesi konusunda hatırlatma yaptı. Zabıta ekipleri pazar yerlerindeki denetimlerini süreç boyunca sürdürecek. Ayrıca pazar yerlerinin girişine konulan el dezenfektanlarıyla da vatandaşlar pazara girmeden ellerini dezenfekte etti.

“Hemşehrilerimizin sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz”

Alınan önlemler hakkında bilgi veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Dünyayı saran bu virüsten korunmanın en iyi yöntemi bu virüse yakalanmamak. Bu nedenle sosyal mesafenin korunması, eldiven ve maske kullanımı büyük önem taşıyor. Hemşehrilerimizin sağlığı için biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Pazar yerlerinde yaptığımız dezenfekte çalışmalarının yanı sıra denetimlerle de vatandaşlarımızı ve esnafımızı uyarıyoruz. Hemşehrilerimizden ricam bizim uyarılarımıza maruz kalmadan önlemlerini alsınlar ve kendilerini bu virüsten korusunlar. İnşallah bu virüs belası ülkemizden gittikten sonra sahada hemşehrilerimizle bir araya geleceğimiz günleri özlemle bekliyorum. O günleri görmek adına hepimiz sağlığımıza dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.



