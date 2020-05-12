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Selçuklu’da bir yılda 225 bin ton katı atık toplandı

KONYA HABERLERİ  | 12.05.2020 17:42 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2019 yılı içerisinde 225 bin ton katı atık toplayarak 18 bin tonunu doğaya geri kazandırdı.Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe genelinde çalışmalar gerçekleştiren Selçuklu Belediyesi 2019 yılında 225 bin ton katı atık topladı.

Selçuklu’da bir yılda 225 bin ton katı atık toplandı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2019 yılı içerisinde 225 bin ton katı atık toplayarak 18 bin tonunu doğaya geri kazandırdı.
Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe genelinde çalışmalar gerçekleştiren Selçuklu Belediyesi 2019 yılında 225 bin ton katı atık topladı. Belediye ekipleri tarafından toplanan atıkların 18 bin tonu dönüştürülerek tekrar doğaya kazandırıldı. Atıklar ilçe genelinde çeşitli noktalara konulan 2 bin 500 iç mekan kutusu, 250 iç kafes konteynırı ve 2 adet atık getirme merkezinde toplandı. Ayrıca çeşitli AVM’lere 15 adet tekstil kumbarası konularak eski elbiselerin de değerlendirilmesi sağlandı.
2019 yılında yaptığı çalışmalarla iki ayrı Sıfır Atık Belgesi alan Selçuklu Belediyesi, 2020 yılında çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılında Selçuklu’da sıfır atık kapsamında oluşan değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplama çalışmaları kapsamında 17 adet atık toplama aracı, 2 adet market konteynerleri toplama aracı, 30 adet kamyon üstü toplama konteyneri, 2 adet kontrol aracı ve 40 personel ile değerlendirilebilir atıkların toplanması çalışmaları sürdürülüyor.
Katı atık konteynırlarının uydu sistemi ile takip edilmesi sayesinde de tasarruf sağlanıyor. Konteynırların doluluk oranı takip edilebiliyor ve ek önlemler ve ek tasarruf yapılabiliyor. Akıllı Atık Toplama Sistemi ile akaryakıtta yüzde 18, iş gücünde yüzde 30 oranında tasarruf edilirken, karbon salınımı azaltılarak 900’den fazla ağaç kurtarıldı.

“Daha fazla atığı doğaya kazandırmak istiyoruz”
Katı atıkları doğaya kazandırmak için çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediye olarak Sıfır Atık Projesine çok büyük önem gösteriyoruz. Bu kapsamda belediye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yüz yüze eğitimler, dağıtılan broşürlerle hemşehrilerimiz bilinçlendirilirken belirli noktalara koyduğumuz atık konteynırları, ayrıştırma kumbaraları bu işin büyümesini sağladı. İlerleyen süreçte inşallah önemli bir adım daha atarak modern bir Atık Getirme Merkezi kurarak atıkları tekrar doğaya kazandırma oranını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Selçuklu’da bir yılda 225 bin ton katı atık toplandı

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