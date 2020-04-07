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Selçuklu’da gönüllülük esasıyla günde 15 bin tıbbi maske üretiliyor

KONYA HABERLERİ  | 07.04.2020 18:16 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, korona virüs mücadelesi kapsamında Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Öztekinler Meslek Lisesi işbirliğinde gönüllülük esasıyla günde 15 bin tıbbi maske üretiliyor.Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak önemli bir açığı kapatan maske üretiminin yapıldığı Öztekinler Mesleki Teknik Anadolu Lisesini Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdinç Sarıca ve beraberindekilerle ziyaret etti.

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, korona virüs mücadelesi kapsamında Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Öztekinler Meslek Lisesi işbirliğinde gönüllülük esasıyla günde 15 bin tıbbi maske üretiliyor.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak önemli bir açığı kapatan maske üretiminin yapıldığı Öztekinler Mesleki Teknik Anadolu Lisesini Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdinç Sarıca ve beraberindekilerle ziyaret etti. Okuldaki üretimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, “Selçuklu Belediyesi tarafından okulumuza geçen hafta bir makine alınarak hediye edildi. Bu okulumuzun usta öğreticileri, Halk Eğitim Merkezinin usta öğreticileri gönüllük esasına göre fedakar bir şekilde fiziksel ve sosyal mesafelere de azami riayet ederek maske üretimine geçmişler. Normalde bu kadar kişi şuanda ürettiklerinin belki beşte birini onda birini yapabilirlerdi. Fakat burada 20 tane usta öğretici kardeşimiz bu makinenin sayesinde ve fedakarlıkları sayesinde günde 15 bin adet maske üretiyorlar ve bunları da talepte bulunan gerek sağlık kuruluşlarımıza gerek kamu kuruluşlarımıza gerek kolluk güçlerimize teslim ediyorlar ve gerçekten tarihe geçecek bir çalışmaya imza atıyorlar” ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de bu çalışmanın önemli bir örnek olduğunu ifade ederek, “Maske üretimi noktasında arkadaşlarımız fedakar bir şekilde çalışıyorlar. Selçuklu Belediyemiz tarafından alınan makineyle Selçuklu Halk Eğitim ve öğretmenlerimizin işbirliği çerçevesinde günlük 15 bin maske üretiliyor” şeklinde konuştu.
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da, Covid-19 ile mücadele seferberliği kapsamında kurumlar arasında üst düzey bir işbirliği yapmak suretiyle bütün kamu personeli ve vatandaşların seferberlik halinde bu mücadeleye katkı sağladıklarını ifade etti.

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