Selçuklu’da şampiyonlar yetişecek

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, sporun gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Gençlerin spora olan ilgilisini artıracak, yeni yeteneklerin keşfedilmesine imkan sağlayacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi düzenlenen program ile kamuoyuna tanıtıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, merkezin Konya’nın ilk, Türkiye’nin ise sayılı spor tesislerinden biri olacağını ve olimpiyatlara sporcu yetiştireceğini söyledi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu ve Konya’ya değer katacak yeni dönem projelerinden ilkini kamuoyuna sunmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Selçuklu’nun marka değerini yükselten en önemli işlerden birinin spora ve sporcuya verdikleri değer olduğunu belirten Ahmet Pekyatırmacı, “Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Bugün geldiğimiz noktada Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 20 branşta 15 bin 488 lisanslı sporcusu ile Türkiye’nin en önemli amatör spor kulüplerinden biri haline gelmiştir. Son iki yılda ilçemize kazandırdığımız yeni spor tesisleri ve açık suni çim sahalar ile birlikte toplamda 11 adet spor tesisi, 12 adet kapalı spor salonu, 39 adet okullara yapılan suni çim saha ve 83 adet mahalle ölçeğinde suni çim saha şehrimize kazandırılmıştır. Spor kulübümüzün kurulduğu günden bu yana yapmış olduğumuz yatırımların toplam bedeli 250 milyon Türk Lirasıdır. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün yürüttüğü en önemli faaliyetlerden biri de çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla tanışmasına öncülük eden spor okullarımızdır. Yaz ve kış dönemi olmak üzere iki ayrı dönemde faaliyetlerine devam eden spor okullarımızda bugün 15 branşta eğitimler gerçekleştiriliyor. Sağlanan tüm imkanlarla Selçuklu Belediyesi olarak bugüne kadar 126 bin 774 çocuğumuzu sporla tanıştırdık. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden ailelere sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Selçuklumuzu uluslararası müsabakalarda temsil eden 172 milli sporcumuz var. Buradan Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonlarında uluslararası pek çok başarı elde eden ve ülkemize pek çok madalya kazandıran tüm milli sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Amacımız spora olan ilgiyi artırarak, yeteneklerimizi keşfetmek"

Selçuklu’da her zaman iddialı olmak ve başarı çıtasını daha da yükseklere çıkarmak vizyonu ile çalıştıklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezinde binlerce gencin yetişeceğini bildirdi. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile ilgili bilgiler de paylaşan Pekyatırmacı, "Sancak Mahallemize yapılacak merkezimiz 22 bin 858 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı ile toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanı sağlayacak. Havuzlarda aynı anda yaklaşık 150 öğrenci eğitim alabilecek. Diğer salonlarda antrenman süresine bağlı olarak her birinde en az 20 sporcu aynı anda olmak üzere en az 200 sporcu salonlarda olacaktır. Atletizmde aynı anda 150 sporcu rahatlıkla aktivitelerini yapabilecek. Tüm bu spor faaliyetleri sabah ve akşam olmak üzere iki seans olarak düşünülürse Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizde bir günde en az bin 200 - bin 500 sporcu eğitim alabilecek. Merkezimiz, bu kadar çok branşı bir arada barındıran ülkemizdeki nadir tesislerden birisi olmakla birlikte, sporcu yetiştirmeyi amaçlayan en kapsamlı tesis olacak. Sportif faaliyetlerin yanı sıra farklı özellikleriyle de dikkat çeken merkezimiz, Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) sporcu yetiştirme merkezi olacak. Merkezimizde enerji kullanımını en aza indirecek gün ışığından en üst seviyede yararlanmayı sağlayacak bir tasarım uygulandı. Kendi enerjisinin yüzde 90’ını çatısında kurulu olan GES ile güneşten temin eden, böylece yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlayan bir tesis olacak. Merkezimizde geceleri ışık kirliliği yaratmayan aydınlatma sistemleri ile enerji tasarrufu için LED armatür kullanımı yapılacak" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda milli sporculardan Tekvando branşında Durdane Altunel Diken’e, güreş branşında işitme engelli sporcu Batuhan Şimşek’e, iki yıl üst üste Avrupa’da en iyi kaleci seçilen Selçuklu Belediyespor Hokey Takımı kalecisi Abdullah Ensar Turna’ya ve geçtiğimiz hafta Antalya’da düzenlenen turnuvada şampiyon olan Selçuklu Belediyespor Hokey Takımına ödüllerini Başkan Ahmet Pekyatırmacı verdi.



