MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selen Görgüzel "Her yer meydanda" yorumuna tepkisiz kalmadı

Selen Görgüzel "Her yer meydanda" yorumuna tepkisiz kalmadı

29.08.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan ve son dönemde sünnet derisiyle cilt bakımı yaptırmasıyla gündeme gelen Selen Görgüzel bikinili pozlarını paylaştı. Selen Görgüzel'e bir takipçisi "Her yer meydanda" yazınca ünlü isim kendini tutamadı.

Selen Görgüzel "Her yer meydanda" yorumuna tepkisiz kalmadı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra iddialı paylaşımlarla dikkat çeken Selen Görgüzel tatiline devam ediyor. Aşksız yapamayacağını her fırsatta söyleyen ve son dönemde sünnet derisinden cilt bakımı yaptırmasıyla adından söz ettiren Selen Görgüzel siyah mayosuyla sere serpe poz verdi.

1

KÜÇÜK MAYOSUYLA SERE SERPE POZ

Selen Görgüzel siyah küçük mayosuyla pozunu paylaşınca Kardashian kardeşlere benzetildi. Bu benzetmeyi komik bulan şarkıcı ve oyuncu "Her yer meydanda yazık" yorumuna ise tepkisiz kalmadı.

2

Selen Görgüzel bu yoruma "Çıplaklık fiziksel boyutta yaşayan sizler için rahatsız edici olabilir, etten kemikten ziyade bilinçsel konuların dikkatini çekmesi dileğimle" yanıtını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan göğüs dekolteli poz verdi!Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan göğüs dekolteli poz verdi!
50 yaşındaki Gülben Ergen göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle beğeni topladı50 yaşındaki Gülben Ergen göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle beğeni topladı
Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi! "Ne giyerse yakışıyor"Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer göğüs dekolteli poz verdi! "Ne giyerse yakışıyor"
Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Selen Görgüzel Alkan Oyuncu hamdi kardashian kardeşler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı!

İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı!

PKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye açıklaması: NATO müzakereleri zora girdi

PKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye açıklaması: NATO müzakereleri zora girdi

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Murat Boz'dan Gülşen çıkışı! Konserdeki sözleri gündem oldu: Bunun benim ülkemde olması...

Murat Boz'dan Gülşen çıkışı! Konserdeki sözleri gündem oldu: Bunun benim ülkemde olması...

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''

İlginizi Çekebilir

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.