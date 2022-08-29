Selen Görgüzel "Her yer meydanda" yorumuna tepkisiz kalmadı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra iddialı paylaşımlarla dikkat çeken Selen Görgüzel tatiline devam ediyor. Aşksız yapamayacağını her fırsatta söyleyen ve son dönemde sünnet derisinden cilt bakımı yaptırmasıyla adından söz ettiren Selen Görgüzel siyah mayosuyla sere serpe poz verdi.

KÜÇÜK MAYOSUYLA SERE SERPE POZ

Selen Görgüzel siyah küçük mayosuyla pozunu paylaşınca Kardashian kardeşlere benzetildi. Bu benzetmeyi komik bulan şarkıcı ve oyuncu "Her yer meydanda yazık" yorumuna ise tepkisiz kalmadı.

Selen Görgüzel bu yoruma "Çıplaklık fiziksel boyutta yaşayan sizler için rahatsız edici olabilir, etten kemikten ziyade bilinçsel konuların dikkatini çekmesi dileğimle" yanıtını verdi.

