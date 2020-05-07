YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Selendi pazarında korona virüs önlemleri devam ediyor

Selendi pazarında korona virüs önlemleri devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 07.05.2020 18:53 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinin giriş çıkışlarında bu hafta da yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesine karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.Pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılırken, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerlerle kapatıldı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinin giriş çıkışlarında bu hafta da yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesine karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.
Pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılırken, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerlerle kapatıldı. Pazar yeri girişinde vatandaşlara maske dağıtılırken, pazar yerine girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü.
Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılırken, tezgah araları en az 3 metre olacak şekilde düzenlendi. Sabah saat 08.00’da başlayan alışveriş işlemleri akşam saat 18.00’da sona erdi. Ayrıca Selendi Belediyesi tarafından ilçe pazar yerinin yanı sıra bazı bölgelere dezenfekte için stantlar konuldu. Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Halk sağlığını korumak için tedbir önlemlerini arttırdık. İlçedeki tüm pazar yerlerini açılmadan önce özel ilaçlar ile dezenfekte ettik. Bugün kurulan Perşembe Pazarı girişinde vatandaşlara hijyen uygulaması yapıldı. Halkımızın sağlığı bizim için önemli. Onun için ilçe olarak gerekli tedbirleri en üst seviye de tutuyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

Sarıgöllü berberler 1 Haziran’da dükkanlarını açacak

Sarıgöllü berberler 1 Haziran’da dükkanlarını açacak

Manisa Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:59
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:15
Yatsı
21:44

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.