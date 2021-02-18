YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Selimiye Camisi'nde "üç ayların habercisi" Regaip Kandili idrak edildi

Selimiye Camisi'nde "üç ayların habercisi" Regaip Kandili idrak edildi

18.02.2021 20:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selimiye Camisi'nde "üç ayların habercisi" Regaip Kandili idrak edildi

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı.

Selimiye Camisi'ne gelen vatandaşlar Edirne Valiliğinin girişe koyduğu dezenfekte cihazında ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri girdi.

Maske kullanan ve 1,5 metre arayla sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Regaip Kandili'nin maneviyatını yaşadı.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, vaazında, İslam dininde ümitsizliğe yerin olmadığını belirterek, "Üç aylarda bol bol dua etmeli, günahlarımız için tövbe etmeliyiz. Regaip Kandili rahmet, mağfiret ve bereketin habercisidir." dedi.

Programının ardından camiden çıkan vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, ellerini dua için semaya açtı.

İl Müftüsü Aydın Yığman, vaazında, tüm vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayarak, bu gece bol bol dua edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ardından imam ve müezzinlerden oluşan grup, kasideler okuyarak dualar etti.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da Rüstempaşa Camisi'nde vatandaşlar salgın tedbirleri kapsamında namaz kılıp dua etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

Edirne Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:33
İkindi
16:28
Akşam
18:57
Yatsı
20:18

Edirne Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Çakbil Eczanesi
Merkez
Gürak Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Gölemen Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Bulgaristan’daki üniversite öğrencilerine “Türkiye Bursları” tanıtıldı

Bulgaristan’daki üniversite öğrencilerine “Türkiye Bursları” tanıtıldı

Edirne'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Edirne'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin gerdanlıkları Meriç ve Tunca köprüleri rengarenk ışıklandırıldı

Edirne'nin gerdanlıkları Meriç ve Tunca köprüleri rengarenk ışıklandırıldı

Kapıkule Sınır Kapısından sahte kimlikle giriş yapmak isteyen şüpheliye gözaltı

Kapıkule Sınır Kapısından sahte kimlikle giriş yapmak isteyen şüpheliye gözaltı

Kapıkule Sınır Kapısından sahte kimlikle giriş yapmak isteyen şüpheliye gözaltı

Kapıkule Sınır Kapısından sahte kimlikle giriş yapmak isteyen şüpheliye gözaltı

156 köy yolu ulaşıma kapanmıştı, hepsi ulaşıma açıldı

156 köy yolu ulaşıma kapanmıştı, hepsi ulaşıma açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.