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Selimiyeli çiftçinin su hayali gerçek oluyor

VAN HABERLERİ  | 18.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Gevaş ilçesi Selimiye Mahallesi’nde yapımına başlanan gölet ve bin 300 metre uzunluğundaki sulama kanalında sona gelindi.- Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca geçtiğimiz Temmuz ayında 229 bin 850 TL sözleşme bedeliyle yapımına başlanan Gevaş Selimiye gölet ve kanal yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Gevaş ilçesi Selimiye Mahallesi’nde yapımına başlanan gölet ve bin 300 metre uzunluğundaki sulama kanalında sona gelindi.
- Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca geçtiğimiz Temmuz ayında 229 bin 850 TL sözleşme bedeliyle yapımına başlanan Gevaş Selimiye gölet ve kanal yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan proje ile 2 bin 148 kişinin ikamet ettiği Selimiye Mahallesindeki 500 dönümlük tarım arazisi suya kavuşacak. 23 bin metre küp su toplama kapasiteli modern gölet ve bin 300 metre uzunluğundaki sulama kanalının önümüzdeki 20 gün içerisinde tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

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