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Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Spor arabanın fiyatı dudak uçuklattı

06.05.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip ayrılan Gökhan Çıra yeni sevgilisi Eylül Keleş ile evlilik kararı aldı. Eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Çıra, sevgilisi için kesenin ağzını açtı. Düğün hediyesi olarak aldığı son model spor arabanın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Spor arabanın fiyatı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çıra'nın sevgilisine aldığı son model spor araba ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Keleş'e bir kez daha evlilik teklifini ettiğini duyuran Gökhan Çıra, aldığı tektaş yüzüğü de paylaşarak "Evet güzel haberi verelim, eylülde düğünümüz var" dedi.

çıra paylaşımmm

Çıra bugün de sevgilisine aldığı düğün hediyesini paylaştı. Sevgilisine 14 milyon TL değerindeki özel plakalı bir araç alan ünlü isim, "Güle güle bin sevgilim" dedi.

çıra gökhan

BAYRAMI BİRLİKTE KUTLADILAR

Selin Ciğerci ile evliyken bir evlatlık edinen Gökhan Çıra, Ramazan Bayramı'nı kızı ve sevgilisiyle geçirdi. Birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesabından yayınlayan Çıra, "Bugün bizim ilk bayramımız herkesin bayramını kutlarız büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Allah'ım benden alsın size versin ömürlerim benim" notunu düştü.

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