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Selvi: "Bursa daha fazla üniversiteyi hak ediyor"

BURSA HABERLERİ  | 04.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Bursa’nın daha fazla üniversiteyi hak ettiğini söyledi.Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yönetim kurulu üyeleri ve Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof.

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Bursa’nın daha fazla üniversiteyi hak ettiğini söyledi.
Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yönetim kurulu üyeleri ve Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, üniversitede yürütülen çalışmalar ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi. Bursa’nın gelecek vizyonu açısından yeni üniversitelere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kılavuz, "Üniversite olarak bizim nüfusumuz 80 bine yaklaştı. Bursa Teknik Üniversitesi’nin de öğrenci sayısı gittikçe artıyor. Şehrimizin eğitim ve öğretim anlamında geliştirilmesi için farklı ilçeleri bir araya alacak butik üniversiteler kurulması gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki fikirlerimizi de farklı platformlarda dile getirdik” diye konuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Genel Sekreter Latif Selvi ise, Eğitim Bir-Sen’in üniversitelerle işbirliklerinin ve görüş alışverişlerinin devam ettiğini vurguladı. Selvi, “Bursa Uludağ Üniversitesi her anlamda çok büyük bir üniversitedir. Bilimsel çalışmalarıyla da ön plana çıktığını biliyoruz. Bu şehrin daha fazla üniversiteyi hak ettiği görüşüne bizler de katılıyoruz. Yeni rektörümüze de görevinde başarılar diliyoruz” dedi.
Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yönetim kurulu üyeleri ve Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar daha sonra Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti.

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