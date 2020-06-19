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Sembolik karne töreni ve uçurtma etkinliği düzenlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 19.06.2020 20:10 | Son Güncelleme

23 Mart’tan bu yana, uzaktan eğitimle devam edilen 2019-2020 yılı eğitim öğretim dönemi sona erdi.

23 Mart’tan bu yana, uzaktan eğitimle devam edilen 2019-2020 yılı eğitim öğretim dönemi sona erdi. Milas Merkez bahçesinde sembolik karne töreni ve uçurtma etkinliği düzenlendi.
Korona virüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci bu yıl karne heyecanını yaşayamadı. Öğrencilerin karneleri e-Okul üzerinden erişime açılırken, Milas Merkez İlkokulu bahçesinde sembolik karne töreni ve uçurtma etkinliği düzenlendi.
Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, İlçe Milli Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hasan Onur, İlçe Milli Eğitim Proje Koordinatörü Ali Rıza Kozak, Merkez İlkokulu Müdürü Emrah Çetinkaya, okul idaresi, öğrenciler ve velilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere sembolik olarak karnelerinin verilmesi sonrasında öğrenciler velileri ile birlikte okul bahçesinde uçurtma uçurdular.

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