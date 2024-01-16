Şemdinli Belediyesinden kar mesaisi

Şemdinli Belediye ekipleri, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere ilçedeki mahallelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. İlçenin çarşı merkezinde trafik yoğunluğu nedeniyle kar temizleme çalışmalarını akşam saatlerinde yürüten belediye ekipleri, mesai gözetmeksizin gece yarısına kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, çalışmaları yerinde inceleyip esnafla bir süre sohbet etti. Saklı, "İlçemizde günlerdir yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışıyla beraber belediye ekiplerimiz ve bütün iş makinelerimiz ilçedeki karı temizlemek için seferber oldular. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belediye ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarına devam ediyor” dedi.

