YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Şemdinli kırsalında operasyon: Mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Şemdinli kırsalında operasyon: Mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi

12.01.2021 20:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şemdinli kırsalında operasyon: Mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu (Konur-1) Operasyonu kapsamında mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 Ocak 2021 günü Şemdinli ilçesi Konur köyü Ağa Tepe mevkiinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu (Konur-1) Operasyonu kapsamında 3 Tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde; 2 bin 386 adet 7,62 mm PKM makinalı tüfek mühimmatı, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu (Konur-1) Operasyonu kapsamında mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 Ocak 2021 günü Şemdinli ilçesi Konur köyü Ağa Tepe mevkiinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu (Konur-1) Operasyonu kapsamında 3 Tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde; 2 bin 386 adet 7,62 mm PKM makinalı tüfek mühimmatı, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:18
İkindi
14:52
Akşam
17:14
Yatsı
18:34

Hakkari Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Zagros Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Avaşin Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda mühimmat ele geçirildi

Hakkari’de kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

Hakkari’de kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

Sığınakta mühimmat ele geçirildi

Sığınakta mühimmat ele geçirildi

HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Kahraman'a 2 yıl 1 ay hapis cezası

HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Kahraman'a 2 yıl 1 ay hapis cezası

Hakkari’de bahar havası

Hakkari’de bahar havası

Yaralı köpek tedavi altına alındı

Yaralı köpek tedavi altına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.