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Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu terör saldırısının acısı dinmiyor

09.10.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK'lı teröristlerin 5 yıl önce Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasına düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, o acı günü unutamıyor - Saldırıda oğlunu kaybeden Bayram Uysal: - "Sanki oğlumu toprağa yeni vermişim gibi hala acımız taze. Evlat acısı ateş gibidir, insanın kalbinden çıkmıyor" - Saldırıda oğlu yaşamını yitiren Perihan Sönmez: - "Çocukları yetim büyüdü. Allah bize başka acılar yaşatmasın. Bu acıya sebep olanları lanetliyoruz"

HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN/SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerin 5 yıl önce kontrol noktasına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaşadıkları acıyı hafızalarından silemiyor.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasına 9 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerce patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 10 asker ve 8 sivilin üzüntüsü, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Saldırıda bir oğlunu kaybeden bir oğlu da yaralanan Bayram Uysal, AA muhabirine, terör saldırısını nefretle kınadıklarını söyledi.

Terör saldırısının gerçekleştirildiği günü unutamadığını belirten Uysal, "Saldırı günü Van'daydım, köylülere ulaştım onlar da oğlumun yaralı olduğunu söylediler. Hastaneye vardığımda bir oğlumun şehit, bir oğlumun da yaralı olduğunu öğrendim. Acı haberi aldığımda gündüz benim için karanlık oldu, dünyam yıkıldı." dedi.

Oğlunun acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade eden baba, şöyle konuştu:

"Sanki oğlumu toprağa yeni vermişim gibi hala acımız taze. Evlat acısı ateş gibidir, insanın kalbinden çıkmıyor. İnsan annesinin, babasının, akrabasının acısını zamanla unutur ama evlat acısı insanın içinde ateş gibidir, hiç geçmiyor. Yaklaşık 5 sene olacak ama her dakika, her an o olay kafamda. Evlat acısı yaşadık. Rabbim kimseye evlat acısı vermesin, tarifi zor bir acı."

- "Öğretmen olacaktı, bunun hayalini kuruyordu"

Saldırıda kardeşi Oğuz'u kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan Basri Uysal ise yaşananların asla kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Kontrol noktasında beklerken saldırının yaşandığını hatırlatan Uysal, yaşananları şöyle anlattı:

"Patlamadan hemen sonra kardeşimin yanımda olmadığını gördüm. Ben de ağır yaralıydım. Dudağımda, yüzümde, her yerimde kesik oluşmuştu. O esnada kendimi bıraktım, şehit olan kardeşimi aradım. Kardeşimi toprağın altında, cam parçalarının arasından çıkardım. Mahşer yerine dönüşmüştü orası. Bu yapılan bir vahşetti. Bu vahşeti hiçbir insan kabul edemez. Ölen asker de sivil de bizim vatandaşımızdı. Bu bize yapılan bir zulümdü. Biz kardeşimizi yokluk içinde okuttuk. Kardeşimi okutmak için borç harç ettik. Yokluk içinde üniversiteye gönderdik. Öğretmen olacaktı, bunun hayalini kuruyordu. Eylemi yapanları da lanetliyorum. İnşallah annemin gözyaşını akıtanların ailesi de o durumu yaşar."

- "Bu acıya sebep olanları lanetliyoruz"

Patlamada hayatını kaybeden Yaşar Sönmez'in annesi Perihan Sönmez de 5 yıldır evladının acısıyla yaşadığını, unutamadığını söyledi.

"Oğlumun çocuklarını gördüğüm zaman ciğerlerimiz yanıyor." diyen acılı anne, "Çocukları yetim büyüdü. Allah bize başka acılar yaşatmasın. Bu acıya sebep olanları lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

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