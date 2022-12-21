Şemdinli’de 3 metreyi bulan karda yol çalışması

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu doğa koşullarına meydan okuyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde yol açma çalışması yapan karla mücadele ekipleri, Şemdinli Tekelli Fidan bölgesinde de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl özel idaresi yetkilileri, kar yağışı ile birlikte ekiplerin özverili çalışması sonucu köy ve mezra yollarının açıldığını belirterek, üs bölgelerinde ise son yağışlarla birlikte geçit vermeyen yolları zor şartlar altında yeniden ulaşıma açtıklarını belirttiler.



