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Şemdinli'de başhekim yardımcısının darbedilmesine ilişkin 2 kişi serbest bırakıldı

06.10.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Ethem Karakoç savcılıktan serbest bırakılırken, kardeşi hakkında adli kontrol kararı verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde başhekim yardımcısının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Ethem Karakoç savcılıktan, kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şemdinli Devlet Hastanesine getirilen 34 yaşındaki kolon kanseri hastası Ekrem Karakoç'un 29 Eylül'de vefat etmesinin ardından kardeşi CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, acil servis koridorunda Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a tepki gösterdi. Bu sırada kardeşi Yusuf Karakoç da Kalkan'ın ensesine eliyle vurdu.

Başhekim yardımcısının şikayetçi olduğu 2 kardeş, vefat eden Karakoç'un defin işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla polis merkezine davet edildi.

Polis merkezine dün giden 2 kardeş, işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. CHP İlçe Başkanı Ethem Karakoç savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kardeşi adli kontrol şartıyla salıverildi.

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