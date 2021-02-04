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Şemdinli’de yangın ve deprem tatbikatı

04.02.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Şemdinli’de yangın ve deprem tatbikatı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin katılımıyla deprem sonrası kurtarma ve yangına müdahale tatbikatı yapıldı.Belediye binasında senaryo gereği meydana gelen depremin ardından temsili çıkarılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin katılımıyla deprem sonrası kurtarma ve yangına müdahale tatbikatı yapıldı.
Belediye binasında senaryo gereği meydana gelen depremin ardından temsili çıkarılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bir binanın altıncı katında zehirlenme ihbarı alan ekipler, siren çalarak binadaki vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler tarafından yapılan tatbikat sorunsuz tamamlandı.
Belediye Başkanı Tahir Saklı, olası ve beklenmedik kaza ve doğal afete karşı hazırlık amacıyla bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, “Burada bir deprem esnasında kurtulmak için kaçmak üzereyken bir vatandaşın bacağı kırılmış ve bu vatandaşın kurtulmasıyla ilgili bir çalışma vardı. Belediye alanımızın içinde senaryo gereği çıkarılan yangında ekiplerimiz tarafından sorunsuz bir şekilde söndürüldü ve tatbikatımız başarılı geçti” dedi.

Şemdinli’de yangın ve deprem tatbikatı

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