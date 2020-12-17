Sempozyum düzenleyen ekibe teşekkür plaketi verildi

28-29 Kasım 2020 tarihlerinde, Kdz. Ereğli Belediyesinin desteğiyle online olarak yapılan, 5.Uluslararası Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkerler Sempozyumunun ardından sempozyum düzenleme kurulu üyeleri Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bu yol pandemiden dolayı online olarak 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 5.Uluslararası Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkerler Sempozyumunun Düzenleme Kurulu Üyeleri, Dr. Öğretim Görevlisi Veli Akarsu, Öğretim Görevlisi Serkan Bozkurt ve Öğretim Görevlisi. Hüseyin Mungan, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri ayrıca, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Bulak ve Başkan Danışmanı Metin Yüksel’ e de teşekkür plaketi ve teşekkür belgesi verdi.

Sempozyuma, Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Nijerya, İspanya ve Hindistan gibi çeşitli ülkelerden katılım sağlarken, toplam 75 bildiri sunuldu. Karadeniz sorunların da tartışıldığı sempozyuma ait 122 sayfalık Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı, Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde yayınlandı (web adresi: https://www.blackseacountries.org/books). Tam Bildiriler Kitabı’nın ise yakın zamanda yayınlanacağı ifade edildi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bülent Haner ziyaret sırasında telekonferans yöntemiyle bağlanarak, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teşekkür etti. Dr. Haner, önümüzdeki yıl pandemisiz yüz yüze daha güzel bir sempozyumu, Karadeniz Ereğlisi’nde yapmak istediklerini belirterek, Karadeniz Ereğli’siyle ilgili proje konularında da fikir alışverişinde bulundu ve Başkan Posbıyık’a teşekkür etti.

