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Semt pazarlarına yeni düzenleme

ADANA HABERLERİ  | 16.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Adana İl Hıfzıssıhha Meclisi, semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak için açılış ve kapanış süresini uzatırken, hafta sonları kurulan semt pazarlarının sokağa çıkma yasağı sebebiyle hafta içine kaydırdı.Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26.

Adana İl Hıfzıssıhha Meclisi, semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak için açılış ve kapanış süresini uzatırken, hafta sonları kurulan semt pazarlarının sokağa çıkma yasağı sebebiyle hafta içine kaydırdı.
Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun koronavirüs hastalığı (Covid-19) nedeniyle yaptığı olağanüstü toplantıda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddesi uyarınca yeni tedbirler aldığı bildirildi. Semt pazarlarıyla ilgili alınan yeni tedbirler şu şekilde açıklandı;
"İlimizde özellikle Çukurova ve Seyhan ilçelerimizde kurulan saat:11.00’de başlayıp diğer gün 13.00’te biten pazarlar, 2020/25 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile tek güne indirilmişti. Bu kararın iptal edilerek, pazarlardaki vatandaş yoğunluğunun azaltılarak COVİD-19 salgının yayılmasını ve bulaşmasını engellemek amacıyla bu pazarların iki gün kurulmasına, sabah 08.00’de başlayıp ertesi gün akşam 19.00’a kadar açık olmasına,
İlimizde bulunan kapalı semt pazarlarında ihtiyaç olması halinde birden fazla gün olarak pazar kurulumunun; aynı zamanda hafta sonları kurulan pazarların hafta içi uygun bir güne alınmasının ilçe kaymakamları tarafından değerlendirilmesine, ilimiz Seyhan ilçesinde cumartesi ve pazar günleri kurulan pazarların hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle, bu uygulama sürecinde hafta içine alınmasına karar verilmiştir"

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:24
Akşam
19:21
Yatsı
20:41

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Baran Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
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