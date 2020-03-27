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Semt pazarlarında denetim artırıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 27.03.2020 12:01 | Son Güncelleme

Halk sağlığı için denetimlerini sürdüren Konyaaltı Belediyesi, pazar yerlerini düzenli olarak dezenfekte ediyor, esnafı hijyen ve etiket fiyatlarındaki artış konusunda uyarıyor.Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesi üzerine halk sağlığı için harekete geçen Konyaaltı Belediyesi Sağlık İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde ve ilçe merkezinde hijyen denetimi yaptı.

Halk sağlığı için denetimlerini sürdüren Konyaaltı Belediyesi, pazar yerlerini düzenli olarak dezenfekte ediyor, esnafı hijyen ve etiket fiyatlarındaki artış konusunda uyarıyor.
Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesi üzerine halk sağlığı için harekete geçen Konyaaltı Belediyesi Sağlık İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde ve ilçe merkezinde hijyen denetimi yaptı. Fiyat artışları sebebiyle de esnafa uyarılarda bulundu. Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kapalı semt pazarlarında, pazar kurulmadan bir gün önce dezenfekte çalışması yapıyor. Pazar bitiminde de yine aynı şekilde pazar yeri dezenfekte ediliyor. Denetim yapan zabıta ekipleri ise hijyen, temizlik ve fiyat artışı konusunda esnafı uyarıyor. Bu uyarılara uymayanlar hakkında ise işlem yapıyor.

"Pazar yerlerini bir gün öncesinden dezenfekte ediyoruz"
Halk sağlığına çok önem verdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için ekiplerimizle sahada var gücümüzle çalışıyoruz. Pazar yerlerini bir gün öncesinden dezenfekte ediyoruz. Bununla birlikte zabıta ekiplerimiz gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor. Gıda denetimlerinde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat artışı olup olmadığı kontrol edilirken işletmecilere de hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Halkımızın sağlığı ve usulsüz fiyat artışlarını önlemek için denetimlerimiz devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz” diye konuştu.

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