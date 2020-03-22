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Semt pazarlarında hijyen denetimleri sıklaştırıldı

AYDIN HABERLERİ  | 22.03.2020 13:00 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de tespit edilen Korona virüs vakalarının artışı nedeniyle ilçede kurulan açık semt pazarlarında hijyen denetimlerini sıklaştırdı.Efelerli vatandaşların daha güvenli ve kaliteli alışveriş yapması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, pazar esnafının hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Efeler Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de tespit edilen Korona virüs vakalarının artışı nedeniyle ilçede kurulan açık semt pazarlarında hijyen denetimlerini sıklaştırdı.
Efelerli vatandaşların daha güvenli ve kaliteli alışveriş yapması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, pazar esnafının hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temizlik ve hijyen kurallarına uymayan pazar esnafına uyarılarda bulundu. Efeler Belediyesi’ne bağlı “EFE MASA” ekipleri pazar esnafına maske, eldiven dağıttı ve alışveriş yapan vatandaşların ellerine de pazar kurulan bölgelerin girişlerinde dezenfektan sıktı.
Temizlik ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Halk sağlığını korumak için Pazar denetimlerimiz devam ediyor. Pazar esnaflarımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımızı gerekli önlemleri almaları için uyarıyoruz. Efe Masa ekiplerimiz esnaflarımıza eldiven ve maske dağıtıyor. Efeler ’de yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça kalabalık yerlerden uzak kalmasını istiyoruz. Efeler ilçesi genelinde denetimlerimiz ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Salgın hastalık korona virüs ülkemizde ve dünyada hızlıca yayılıyor. Temizlik ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

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