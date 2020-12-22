YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. “Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasıyla vatandaşın isteği gerçekleşiyor

“Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasıyla vatandaşın isteği gerçekleşiyor

ADANA HABERLERİ  | 22.12.2020 15:16 | Son Güncelleme

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her hafta yaptığı “Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasında bir vatandaşın yardım isteğini anında yerine getirdi.

“Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasıyla vatandaşın isteği gerçekleşiyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her hafta yaptığı “Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasında bir vatandaşın yardım isteğini anında yerine getirdi. E.Y. isimli vatandaş toplantı sürerken yardımın evine ulaşması dolayısıyla Başkan Soner Çetin’e yine sosyal medya üzerinden teşekkür etti.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulaması ile vatandaşların sorunlarını anında çözüyor, isteklerin daha toplantı bitmeden yerine getiriyor.
Başkan Soner Çetin, her hafta sosyal medya üzerinden vatandaşların sorun, şikayet ve isteklerine cevap veriyor. Türkiye’de ilk kez bir belediye başkanı tarafından yapılan “Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasında Başkan Soner Çetin, bizzat klavyenin başında vatandaşların sorunlarını dinliyor, şikayetlerine anında çözüm üretiyor ve ilgili müdürlere taleplerin yerine getirilmesi için talimat veriyor. Sorun, şikayet ve taleplerin büyük bölümü de toplandı sürerken hemen ilgili birimler tarafından yerine getiriliyor.
Başkan Soner Çetin’in en son yaptığı Sen Sor Başkan Cevaplasın uygulamasında da benzer bir durum yaşandı. Sosyal medya üzerinden uygulamaya katılan E. Y. isimli vatandaş, zor durumda olduğunu belirterek, Başkan Soner Çetin’den yardım istedi.
Bu istek karşısında toplantıda bulunan Sosyal İşler Müdürü İrfan Ayanoğlu’na talimat veren Başkan Soner Çetin, vatandaşa yardımcı olunmasını istedi. Bunun üzerine Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri hemen harekete geçerek ihtiyaç sahibi vatandaşın evine yardım kolisini ulaştırdı. Henüz toplantı devam ederken yardım isteği yerine getirilen E. Y. yine sosyal medya üzerinden Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her zaman halkla iç içe olduklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz ilk haftadan itibaren Halk Günü yapmaya başladık. Bu toplantılarda hemşehrilerimizin görüş, öneri ve şikayetlerini dinledik. Belediyemize gelemeyecek durumda olanları düşünerek ayrıca sosyal medya üzerinden Sen Sor Başkan Cevaplasın uygulaması başlattık. Pandemi sürecinde Halk Günü uygulamasını maalesef yapamıyoruz ama Sen Sor Başkan Cevaplasın uygulaması ile hemşehrilerimizin sorun, şikayet ve isteklerini almaya devam ediyoruz. Sadece vatandaşlarımızı dinlemiyor anında da sorunlarına cevap veriyor, isteklerini yerine getiriyoruz” dedi.

“Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasıyla vatandaşın isteği gerçekleşiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı

Adana Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:42
Öğle
12:42
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Arı Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.