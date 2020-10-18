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Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.10.2020 15:49 | Son Güncelleme

Kayseri’nin tanınmış simalarından TEKSİF Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yapan Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı.Bir süre önce korona virüse yakalanarak tedavi altına alınan Tahir Horoz(89), tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düşerek bugün hayatını kaybetti.

Kayseri’nin tanınmış simalarından TEKSİF Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yapan Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süre önce korona virüse yakalanarak tedavi altına alınan Tahir Horoz(89), tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düşerek bugün hayatını kaybetti. Tahir Horoz, Hacılar Camikebir’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve Horoz’un yakınları katıldı.

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