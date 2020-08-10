Senetli EFT dolandırıcılarının son kurbanı 59 bin liralık aracını kaptırdı

Denizli’de, noterin kapanmasına yarım saat kala kendisine EFT gönderiliyormuş gibi yapılan ve senet verilerek güveni kazanılan şahıs, dolandırıcıların tuzağına düşünce 59 bin liralık aracından oldu. Olay, Denizli’nin Çal ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otomobili satmak için ilana koyan Ali Poslu, aracına talip olan A.K. ile anlaştı. Mesainin bitmesine yarım saat kala noterde buluşan ve oyalama taklitleriyle son 10 dakikayı bekleyen dolandırıcılar, yanında para olmadığını, bu yüzden EFT yapmak istediklerini söyledi. Karşısındakilere güvenen Poslu, kendisine gönderilen EFT sistemi giriş ekranı ve verilen senet karşısında hiç kuşkuya düşmeden aracını teslim etti. Akşam eve döndüğünde hesabında parayı göremeyen ve alıcıdan dekont isteyen Poslu, dolandırıldığını anlayınca emniyetin yolunu tuttu. Ertesi gün alıcı A.K.’nin üzerinde 24 tane ihtiyati haciz tedbiri olduğunu öğrenen Poslu, “Aracımı satmak için karar verdik. Ondan sonra aracımı ilan sitelerine koydum. Bir tane bayan şahıs aracımı beğendiğini söylüyor. ‘Aracı kısaca anlatır mısınız’ diyor. Aracı kısaca anlatıyorum ve ‘tamam’ dedi. Akşam saat tam 5 gibi mesai bitim saatlerinde aracıma bakmaya geliyorlar. Aracımı beğendiklerini hiçbir yere göstermeye gerek duymadıklarını, biz aracı alıyoruz dediler. Ufak bir pazarlık yapıp pazarlığı bitirdik” dedi.

“Sonuçta böyle gönderilen para yok” EFT’yi yapmış gibi göstererekten senet dolandırıldığını söyleyen Poslu, “Noterin kapanmasına yarım saat kala dört buçuk gibi biz aracı almaya geldik diyorlar. Biz yoğunluğumuzdan dolayı yanımıza para getiremedik siz hemen İBAN numaranızı söyleyin biz hemen atacağız. Para hesabınıza geçecek ondan sonra satışımızı yapalım diyorlar. Bunlar satışı yapmak için para gönderiyorlar. Ama sonuçta böyle gönderilen para yok bana sadece bir mesaj gösteriyorlar sanki benim üstüme gelmiş gibi. Ama diyorum ben bu şekilde olmaz. Ben para hesabıma geçmeden ben bu aracın satışını vermem diyorum. Ondan sonra tamam diyorlar biraz daha bekletiyoruz biz bunları. Ben, şubeyi arıyorum ve şuanda hesabınıza düşen bir para yok diyorlar. Hatta noterin yanına çıkıyoruz. Noter işte 5 te falan kapanacağını söylüyor bize tamam diyoruz. Saat 5’e 5 var artık tam kapanacak arkadaşlar diyor ki bana işte biz çok yoğun çalışıyoruz bizim tekrardan gelme şansımız yok sizin zaten hesabınıza para kesin geçecek biz size güveniyoruz iyi insanlarsınız deyip bize benim aracımı sattığım bedelde bana bir senet imzalıyorlar. Senedi ben doğruluyorum. T.C. Kimlik numarasını açık adresini hepsini sorguluyorum. O anlık bir boşluğumla artık imzaladım” dedi.

“Kimse hani biz bu duruma kesinlikle düşmem demesin”

Dolandırıcıların her gün farklı yöntemlerle insanların karşısına çıkabildiğine dikkate çeken Poslu, şu yarılarda bulundu:

“Biz bu senede kanıp biz o anda imzaya atmış bulunuyoruz. Biz uyanıyoruz ama bir nebze dolandırıldığımızın farkına varıyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Ben bunlara sosyal medyadan mesaj atıyorum dekontu göndermelerini istiyorum. Bunlar beni oyalıyorlar göndermiyorlar. Yok işte yoldayız, şuan giremiyorum internet kapalı gibi. Gidip hemen jandarmaya suç duyurusunda bulunuyoruz. Jandarma noter bölgesi Emniyet bölgesine bağlı olduğu için bizi emniyete gönderiyor Emniyette ifademizi veriyoruz ondan sonra aracımızı ETS kayıtlarından bakılıyor. Aracımızın nerede olduğunu buluyorlar”

“24 tane ihtiyatlı haciz dosyası”

Daha öncesinde şahsın üzerinde 24 adet haciz dosyası olduğunu dile getiren Poslu; “Ertesi gün sabah noter açılır açılmaz aracımı bir galerici olduğu şahıs aracı devrediyorlar. Hemen anında satış yapıyorlar. Bu şahıslar noter satışı yaptıktan sonra sisteme şikayette bulunan kişi olduğu için emniyete götürüyorlar. Emniyette, aracı 3 aylık bir senet karşılığında aldıklarını söylemişler. Emniyetten serbest bırakıyorlar. Avukat hemen icra takibi başlatıyor ve kişinin üstüne araç çıkıyor. Bu aracı sorgulattığım zaman avukatımız, üzerinde 24 tane ihtiyatlı haciz dosyaları olduğunu söylüyor. Vatandaşlarımıza kardeşlerimize herkese buradan duyurmak istiyorum. Kesinlikle alışverişiniz bu şekilde olmasın, biz mağdur olduk siz olmayın” ifadelerini kullandı.



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