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"Seni unutmak istemedim ki" İnegöllü sanatseverlerle buluştu

BURSA HABERLERİ  | 13.02.2020 09:27 | Son Güncelleme

Temaşa Gösteri Sanatları tarafından sahnelenen “Seni Unutmak İstemedim Ki” isimli yetişkin tiyatro gösterisi, usta oyuncular Kayra Şenocak, Pelin Öztekin, Dost Elver ve Ferdi Akarnur’un performanslarıyla Bursa İnegöl’de sahnelendi.İnegöl Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Temaşa Gösteri Sanatları tarafından sahnelenen “Seni Unutmak İstemedim Ki” oyununu İnegöllü sanatseverlerle buluşturdu.

Temaşa Gösteri Sanatları tarafından sahnelenen “Seni Unutmak İstemedim Ki” isimli yetişkin tiyatro gösterisi, usta oyuncular Kayra Şenocak, Pelin Öztekin, Dost Elver ve Ferdi Akarnur’un performanslarıyla Bursa İnegöl’de sahnelendi.
İnegöl Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Temaşa Gösteri Sanatları tarafından sahnelenen “Seni Unutmak İstemedim Ki” oyununu İnegöllü sanatseverlerle buluşturdu. Usta oyuncular; Kayra Şenocak, Pelin Öztekin, Dost Elver ile Ferdi Akarnur’un sahne aldığı oyun, Çarşamba akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde izleyiciyle buluştu.
Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, bazı meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı gösteriye, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Oyunda 11 yıllık evliliklerini kurtarma çabasında olan bir çiftin psikodramasını konu alan “Seni Unutmak İstemedim ki” evlilikte kadınlar aslında ne ister? Erkekler bu isteklerin ne kadarını doğru anlar? Sorularının cevaplarını esprili bir dille yanıtlıyor. Oyunun senaryosunu ve yönetmenliğini ise yine Kayra Şenocak üstleniyor.
Bazen erkeklerin bazense kadınların gözünden birden fazla hikayenin anlatıldığı “Seni Unutmak İstemedim ki” hemen hemen her evde yaşanan diyalogları ortak bir dille anlatırken ilişkilerde empati, anlayış ve sevginin gücünü seyirciye keyifli bir mizah anlayışıyla aktarıyor. Gösteri sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Kocaağa, “Sizleri İnegöl’de ağırlamaktan çok mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Böyle güzel bir oyunu bizlere sunduğumuz için teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerimize de bu programda bizleri yalnız bırakmadıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşma sonrası Kocaağa, oyunculara İnegöl’ü simgeleyen çini takdim etti.

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