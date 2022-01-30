''Seninle seks yapmak istemiyorum'' Manchester United forması giyen Mason Greenwood'a şiddet ve cinsel istismar suçlaması!

Dünya futbolunun geleceği olarak görülen Mason Greenwood'un adı skandal bir olaya karıştı. Manchester United forması giyen ve harika performansıyla herkesi büyüleyen Mason Greenwood, kız arkadaşına tecavüz ve şiddet iddiasıyla dünya gündemini sarstı. Kız arkadaşı Harriet Robson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Mason Greenwood'un kendisine tecavüz etmeye çalıştığını ve bunu reddedince de şiddet gösterdiğini iddia ederek fotoğraflar paylaştı.

KOLLARI VE BACAKLARI MORARMIŞ

Sosyal medyada 200 bin takipçisi bulunan Harriet Robson, 20 yaşındaki Mason Greenwood'u kendisine saldırıp tecavüz etmeye kalkmasıyla suçladı. Robson, paylaştığı fotoğraflarda yüzündeki kanlar dikkat çekti. Ayrıca vücudunda da morluklar olan Robson'un bu iddiası dünya gündemini sarstı.

"SENİNLE SEKS YAPMAK İSTEMİYORUM"

Robson, ağzı kanlar içindeyken yaptığı, "Mason Greenwood'un bana gerçekte ne yaptığını bilmek isteyenlere'' notunu düştüğü bir ses kaydı yayınladı. Yayınladığı ses kaydında Robson, "Seninle seks yapmak istemiyorum" derken, Greenwood ise, "Ne istediğin umrumda değil" diyor. Daha sonra şiddetli bir tartışma yaşanıyor ve ses kaydı bitiyor. Bu olayları paylaşan Robson, kısa süre içinde Instagram hesabından tüm paylaşımlarını sildi ve profil fotoğrafını dahi kaldırdı.

MANCHESTER UNITED HAREKETE GEÇTİ: HABERDARIZ

Bu skandalın ardından dünya devi Manchester United açıklama yayımladı. Unidet, "Sosyal medyada dolaşan görüntü ve iddialardan haberdarız. Gerçekler ortaya çıkana kadar başka bir yorum yapmayacağız. Manchester United, hiçbir şekilde şiddeti hoş görmez" denildi.

İLK DARBE TAKIM ARKADAŞLARINDAN GELDİ!

Yaşanan skandalın ardından Greenwood'a ilk darbe takım arkadaşlarından geldi. Manchester United'lı futbolcular, Greenwood'u sosyal medya hesaplarından takibi bıraktı. Bu arada Mason Greendwood ile ilgili de soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sonucuna göre genç oyuncunun futbol hayatı bile bitebilir.



