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Şenkaya Belediyesi vatandaşa aşure ikram etti

ERZURUM HABERLERİ  | 11.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Muharrem ayı nedeni ile Şenkaya Belediyesi tarafından pişirilen aşure, Cuma namazı sonrası Belediye Başkanı Yavuz Bedir tarafından vatandaşlara dağıtıldı.Muharrem ayının onuncu günü Aşûre günü nedeni ilçe merkezinde Şenkaya Belediyesi tarafından pişirilen Aşure birlik beraberlik içerisinde vatandaşlara dağıtıldı.

Muharrem ayı nedeni ile Şenkaya Belediyesi tarafından pişirilen aşure, Cuma namazı sonrası Belediye Başkanı Yavuz Bedir tarafından vatandaşlara dağıtıldı.
Muharrem ayının onuncu günü Aşûre günü nedeni ilçe merkezinde Şenkaya Belediyesi tarafından pişirilen Aşure birlik beraberlik içerisinde vatandaşlara dağıtıldı. Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure günü bugün idrak ediyoruz. İslam alemi için önemli günler arasında yer alan Aşure gününü kutlamak vatandaşlarımızla bir arada olmak için böyle bir program düzenledik. Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim” dedi.

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