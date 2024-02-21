Şenol Güneş dillerini bile öğrenmeye başladı! Güney Kore Milli Takımı için iddialar ciddileşiyor! Şenol Güneş'in yardımcısından açıklama geldi...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boş konumda bulunan Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımının başına geçebilir. Kore televizyonu KBS'in haberine göre; Güneş, Güney Kore Milli Takımı teknik direktörlüğüyle ilgileniyor.

"TEKLİF GELİRSE KABUL EDECEK"

Neredeyse mesleğe başladığından beri Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Şeref Çiçek, KBS'e yaptığı açıklamada, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'e teknik direktörlük teklif ederse kabul edecek" ifadelerini kullandı.

DİL ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Sözlerine devam eden Şeref Çiçek, Şenol Güneş'in bu ihtimal üzerine Korece öğrenmeye başladığını açıkladı. Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seul takımını çalıştırmıştı.

Güney Kore Milli Takımı'nda Jurgen Klinsmann ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı.





