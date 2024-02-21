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  4. Şenol Güneş dillerini bile öğrenmeye başladı! Güney Kore Milli Takımı için iddialar ciddileşiyor! Şenol Güneş'in yardımcısından açıklama geldi...

Şenol Güneş dillerini bile öğrenmeye başladı! Güney Kore Milli Takımı için iddialar ciddileşiyor! Şenol Güneş'in yardımcısından açıklama geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2024 16:20 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Şenol Güneş'in adı Güney Kore Milli Takımı için geçiyor. Öyle ki, tecrübeli teknik adamın Korece öğrenmeye başladığı öğrenildi. Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek, teklif gelmesi halinde Şenol Güneş'in teklifi kabul edeceğini açıkladı.

Şenol Güneş dillerini bile öğrenmeye başladı! Güney Kore Milli Takımı için iddialar ciddileşiyor! Şenol Güneş'in yardımcısından açıklama geldi...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boş konumda bulunan Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımının başına geçebilir. Kore televizyonu KBS'in haberine göre; Güneş, Güney Kore Milli Takımı teknik direktörlüğüyle ilgileniyor.

"TEKLİF GELİRSE KABUL EDECEK"

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Neredeyse mesleğe başladığından beri Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Şeref Çiçek, KBS'e yaptığı açıklamada, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'e teknik direktörlük teklif ederse kabul edecek" ifadelerini kullandı.

DİL ÖĞRENMEYE BAŞLADI

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Sözlerine devam eden Şeref Çiçek, Şenol Güneş'in bu ihtimal üzerine Korece öğrenmeye başladığını açıkladı. Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seul takımını çalıştırmıştı.

Güney Kore Milli Takımı'nda Jurgen Klinsmann ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı.

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Şenol Güneş Güney Kore beşiktaş da,
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