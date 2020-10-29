Şenol Güneş Fatih Terim Stadı’nda

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Paris Saint Germain müsabakasını Başakşehir Fatih Terim Stadı’na gelerek tribünden takip etti. Güneş’e Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da eşlik etti.
(İHA)
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