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Şenol Güneş Fatih Terim Stadı’nda

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 29.10.2020 08:07 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir - Paris Saint Germain mücadelesini tribünden takip etti.

Şenol Güneş Fatih Terim Stadı’nda

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Paris Saint Germain müsabakasını Başakşehir Fatih Terim Stadı’na gelerek tribünden takip etti. Güneş’e Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da eşlik etti.

(İHA)

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