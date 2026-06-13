Şenol Güneş yapay zekaya danıştı! Aldığı yanıt şaşırttı

Türk futbolunun en deneyimli teknik direktörlerinden Şenol Güneş, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Geleceği ve yeniden takım çalıştırıp çalışmayacağı yönündeki sorulara değinen Güneş, bu konuda yapay zekaya danıştığını belirterek ilginç bir anısını paylaştı.

TÜRK ANTRENÖRLERE DESTEK

Güneş, son dönemde yabancı teknik direktörlere yönelik övgülerin abartıldığını savunarak Türk antrenörlerin yeterince değer görmediğini dile getirdi. Yerli teknik adamların bilgi ve birikim açısından geri planda olmadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, Türk futbolunun kendi değerlerine daha fazla sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Güneş, "Geçenlerde birilerini dinliyorum; 'İtalyan hocalar şöyle hazırlık yapıyor, böyle taktikle sahaya çıkıyor' gibi övgü dolu sözler söylüyordu. Fakat İtalya'nın kendisi bile Dünya Kupası'nda yer almıyor.

Sen yaptığın bu sözde analizlerle adeta Türk antrenörlerini kötülüyorsun. Maalesef bizim yerli hocalarımız da kendi haklarını korumayı tam olarak bilmiyor.

Güya İtalyan antrenör savunmada ve hücumda ne yapacağını çok iyi planlıyormuş da Türk antrenörler bunları yapmıyormuş. Biz bu taktikleri hiç konuşmadan, çalışmadan mı çıkıyoruz maçlara?

Bizlerin hatası şu: 1 yaptığımızı, 10 anlatmıyoruz, aksine 10 yaptığımızı 1 olarak anlatıyoruz.

Türk antrenörler olarak bu aşağılık kompleksinden bir an önce kurtulmamız lazım. Türk antrenörler, kendilerine yapılan bu münasebetsizliklere karşı maalesef yeterli tepkiyi ve cevabı da veremiyor." dedi.

2002 DÜNYA KUPASI ANISI

Şenol Güneş, açıklamalarında 2002 Dünya Kupası'na da değindi. Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvada kazanılan bronz madalyayla ilgili unutulmaz bir anısını paylaşan Güneş, kendi madalyasını bir takım görevlisine verdiğini anlattı.

"Uçakta malzemeci arkadaşımız bana gelip madalyasının olmadığını söyledi. Sordurdum, madalyalar bitmiş. Ben de kendi madalyamı ona verdim. Benim Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumu herkes biliyor ama onun böyle bir hatırası olmayabilirdi." dedi.

"YAPAY ZEKAYA DA SORDUM"

Kafa Sports kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Şenol Güneş, kendisine sık sık neden takım çalıştırmadığının sorulduğunu belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Diyorlar ki hocam senin tecrüben var, bilgin var niye çalışmıyorsun? Ben bunları hep düşünüyorum. Bir de yapay zekaya sorayım dedim. Uzun uzun konuştuk. En sonunda bana, 'Bugünkü Türkiye koşullarına göre senin çalışman doğru değil' dedi."

Bu sözler stüdyoda gülüşmelere neden olurken, program sunucusunun "Yapay zekayı dinleyecek misiniz?" sorusuna Güneş'ten dikkat çeken bir cevap geldi.

"DİNLERİM AMA YİNE BİLDİĞİMİ OKURUM"

Deneyimli teknik adam, yapay zekanın görüşüne saygı duyduğunu ancak son kararı her zaman kendisinin vereceğini belirterek, "Dinlerim ama ben yine bildiğimi okurum." ifadelerini kullandı.