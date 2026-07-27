Uyuşturucu test sonucu belli olan şarkıcı Sıla'dan ilk açıklama geldi

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınmış ve Adli Tıp Kurumu'ndan saç, kan ve idrar örnekleri üzerinden uyuşturucu testi yapılmıştı.

UYUŞTURUCU TEST SONUCU BELLİ OLAN SILA'DAN AÇIKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan isimlerden olan şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun uyuşturucu testinde kan, saç ve idrarında ilaç etken maddesi; “Bromazepam” çıktı.

Bromazepamın, merkezi sinir sistemine etki ederek sakinleştirici, kaygı giderici ve kas gevşetici özellikler gösteren, benzodiazepin grubuna ait reçeteli bir ilaç etken maddesi olduğu aktarıldı.

"TOPLUMA, GENÇLERE HEP ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞTIM"

Uyuşturucu test sonucunun aktarılmaısnın ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Sıla, şu ifadeleri kullandı;

"Kıymetli dostlarım. Meslek hayatım boyunca bir sanatçı olarak topluma, gençlere hep örnek olmaya çalıştım. Geçtiğimiz günlerde yürütülen süreç kapsamında ifademe başvuruldu ve çeşitli testler verdim. Sürecin sağlıklı ve sağduyulu biçimde ilerlemesi kıymetliydi. Bugün Adli Tıp raporum çıktı.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Ben kendimden emindim, Adli top raporu da benim herhangi ir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilişkimin olmadığını net bir şekilde oryaya koydu. Gerçeklerin daima ortaya çıkacağına, adaletin tecelli edeceğine olan inancım her zaman tamdır. Alnım ak, başım dik."