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Sentor nedir? Ne işe yarar? Mikrotübüllerle ilişkisi nedir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.01.2025 19:20
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Hücre bölünmeleri bir hücrenin iki ya da daha fazla yeni hücreye bölünmesi anlamına gelir. Bu süreç canlı organizmaların gelişmesi, onarılması, üremesi ve büyümesi için temel bir biyolojik olaydır.

Sentor nedir? Ne işe yarar? Mikrotübüllerle ilişkisi nedir?

Sentozom eukaryotik hücrelerde yer alan hücre bölünmesi sırasında önemli bir rol oynayan organelllerdir. Genel olarak hücrenin merkezine yakın bir bölgede bulunurlar ve iki ana yapıdan meydana gelirler. Bir hücrede genel olarak bir sentrozom bulunur. Hücre bölümlerinde önemli görev alırlar. Hücre bölünmeleri bir hücrenin iki ya da daha fazla hücreye bölünmesi sürecidir. Sentozomlar da bu süreçte önemli rol oynarlar. Bölünme mitoz ya da meyoz olarak gerçekleşebilir.

Sentor nedir?

Sentor, sentrozomun diğer ismidir. Eukaryotik hücrelerde bulunan ve hücre bölünmesi sürecinde önemli bir işlevi olan sentor iki aya yapıdan ibarettir. Bunlardan biri sentrioller diğeri ise pericentriolar maddelerdir.

Bir hücrede genel olarak bir sentrozom yer alır. Ancak hücre bölünmesi esnasında sentrozomlar çoğalır ve her iki yeni hücreye eşit biçimde dağılır. Bu sayede de hücre bölünmesinin düzenli bir biçimde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Sentor ne işe yarar?

Sentorun çeşitli işlevleri ve üstlendiği görevler vardır. Bu işlevler şunlardır:

  • Mikrotübül organizasyonu
  • Hücre bölünmesi
  • İç taşıma ve hücre hareketliliği

Sentorun mikrotübüllerle ilişkisi nedir?

Mikrotübüller hücrenin iskelet sisteminin temel elemanlarıdır. Tübüler yapıdaki proteinlerden meydana gelmiştir. Hücre içinde mikrotübüller bir ağ gibi yayılır ve hücre organelerinin yerleşimini hücre bölünmesini hücre hareketliğini ve iç taşıma gibi bir dizi görev üstlenmiştir.

Sentozomun mikrotübüllerle ilişkisi şu şekilde gerçekleşir:

  • Mikrotübüllerin başlangıç noktasını oluştururlar.
  • Mikrotobül iğsi oluşumu sağlar.
  • Mikrotübüllerin dinamik düzenlenmesini sağlar.

Sentrozom iki sentriolden meydana gelir. Sentrioller tüp biçiminde olan ve mikrotübüllerden yapılmış olan organellerdir. Bir çift sentrioller bir hücredeki sentrozomun yapısını oluştururlar. Sentrioler birbirlerine dik açı ile yerleştirmişlerdir. Her biri de dokuz set mikrotübül tripletinden oluşur. Mikrotübüllerin düzenlenmesinde ve hücre bölünmesinin doğru bir biçimde gerçekleştirilmesinde kritik bir görevi olan sentrozomlar hücre iskeletinin işlevselliğini arttırırlar.

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