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SEPAŞ Enerji, gecikmiş borçların faizlerini silecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Sepaş Enerji, müşterilerinin 2020 yılı öncesinden kalan ve icralık olan borçlarına 31 Ekim’e kadar faiz affı geliyor.Sepaş Enerji, pandeminin yol açtığı sıkıntılara karşı abonelerine kolaylıklar sağlamaya devam ediyor.

Sepaş Enerji, müşterilerinin 2020 yılı öncesinden kalan ve icralık olan borçlarına 31 Ekim’e kadar faiz affı geliyor.
Sepaş Enerji, pandeminin yol açtığı sıkıntılara karşı abonelerine kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Fatura borçlarına taksit imkânı ve ödeme vadesini seçme günü gibi çözümler geliştiren şirket, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiğini duyurdu. Kampanya ile Sepaş Enerji, 2020 yılı öncesine ait, icra takibine uğrayan elektrik borçlarının gecikme faizlerinin silineceğini açıkladı. 18 Eylül itibarıyla başlayacak kampanya kapsamında, 2019 ve daha eski yıllardan kalan fatura borçlarına ödeme kolaylığı sağlanacağı duyuruldu.
Buna göre, önceki yıllara ait ödenmemiş icralık borçlardan gecikme faizi alınmayacak. Sepaş Enerji’de icra dosyası bulunan yaklaşık 50 bin abone, 31 Ekim tarihine kadar telefonla müracaat ederek Alacaklar Hukuk Birimi’ne bağlanıp kampanyadan yararlanabilecek.

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