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Sepaş Enerji'nin kurumsal gelişim projesinde 5 proje finale kaldı

25.10.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sepaş Enerji'nin kurumsal gelişim projesinde 5 proje finale kaldı

Sepaş Enerji'nin kurumsal gelişim projesi Sepaş x Genç Girişim'de, 5 proje finale kalarak geliştirme aşamasına geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan şirketin kurumsal gelişim projesinde ilk yılın sonuna gelindi.

Sepaş x Genç Girişim'in 6 aylık maratonu, kurum içinden tam 93 proje-fikir başvurusuyla başladı.

Nisan ayında başlayıp iki hafta süren başvuru sürecinin sonrasında toplanan fikirler, Sepaş Enerji yöneticileri tarafından incelendi. Değerlendirmelerin ardından uygun bulunan en iyi 10 fikir jüri üyelerine sundu.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu sonrasında, Sepaş Enerji'nin kurumsal gelişim projesi Sepaş x Genç Girişim'de 5 proje finale kalarak, geliştirme aşamasına geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Kurumsal Gelişim ve Satın Alma Direktörü Ebru Şahan, projenin ilk yıldan yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretmeye başladığını belirterek, "Sepaş Enerji'nin çevik, sonuç odaklı, yenilikçi, müşteri odaklı ve etik değerlerinden beslenen Sepaş x Genç Girişim'in ilk yılını başarıyla tamamlamaktan mutluyuz. Henüz başvuru aşamasında 93 proje üretilirken bu rakam çalışan sayımızın yaklaşık yüzde 46'sına denk geliyor. Arkadaşlarımızın projeye bir hayli ilgi gösterdiklerini söyleyebilirim. Sepaş x Genç Girişim projesiyle enerji sektörünün iş modellerine her yıl katma değeri yüksek yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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