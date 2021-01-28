Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında üretimleri gerçekleşen bitkilerin ilk sürgünleri başladı.

Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde bulunan sera alanında yüzlerce metrekare kapalı alanda yüzlerce bitkinin yetiştirilirken, bahar ayında dikilmek üzere üretimine başlanılan bitkilerin ilk sürgünleri başladı. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri su deposu alanına tohum dökülmesiyle yetişmiş çam fidanlarını, daha uygun bir alanda doğaya kazandırma amacıyla söküp, saksılamayı da sürdürüyor.

