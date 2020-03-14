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Şerafettin Elçi Havalimanı dezenfekte edildi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 14.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Ekipler virüs ve salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları, okullar, camiler, resmi kurum ve ana arterlerin yanı sıra havalimanında da dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Şerafettin Elçi Havalimanı dezenfekte edildi

Şırnak’ın Cizre Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler virüs ve salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları, okullar, camiler, resmi kurum ve ana arterlerin yanı sıra havalimanında da dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi, gözleri tahrip etmeyen maddelerle, özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla yolcu tutamak ve tutamak boruları, koltuk ve kapı tutma yerleri ile havalimanında vatandaşların sıklıkla kullandığı lavabolar ile oturma kabinleri ve buna benzer temasın yoğun olduğu yerleri titizlikle dezenfekte etti.

Şerafettin Elçi Havalimanı dezenfekte edildi

Şerafettin Elçi Havalimanı dezenfekte edildi

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