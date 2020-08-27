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Serçinli kadınlar balık ağı örmeyi öğrendi

AYDIN HABERLERİ  | 27.08.2020 09:24 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Doğanbey ve Serçin Mahallelerindeki kadınlar, balık ağı örme kursunu tamamlayarak meslek sahibi oldu.Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Söke İş-Kur İlçe Müdürlüğü ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile başlatılan balık ağı örme kursu tamamlandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Doğanbey ve Serçin Mahallelerindeki kadınlar, balık ağı örme kursunu tamamlayarak meslek sahibi oldu.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Söke İş-Kur İlçe Müdürlüğü ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile başlatılan balık ağı örme kursu tamamlandı. 9 Mart tarihinde Doğanbey ve Serçin Mahallesinde toplam 3 grup olarak başlayan balık ağı örme kursu başarılı bir şekilde tamamlandı.
Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Söke İş Kur Müdürlüğü ve Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile, özel politikalar kapsamında, İstihdam Garantisiz, Kadınlara Yönelik Balık Ağı Örme Kursları, Doğanbey Mahallesinde 2 grup, Serçin Mahallesinde ise tek grup şeklinde 09 Mart 2020 tarihinde başlamıştı. Pandemi sebebiyle ara verilen eğitimlere 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren devam edilmiş olup; Doğanbey Mahallesinde açılan 1. grup kurs faaliyetlerine 13 kursiyer katılarak, 20 Temmuz 2020 tarihinde sona ermiştir. Serçin Mahallesinde ise tek grup şeklinde 09 Mart 2020 tarihinde başlayan kurs 8 kursiyer ile faaliyetlerini gerçekleştirerek, 12 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanmıstır. İl Müdürlüğümüz öncülüğünde gerçekleştirilen bu kurslardan, Doğanbey Mahallesi’ndeki 2. grup Ağ Örme Eğitimi Kursu başarılı bir şekilde devam etmektedir. Eylül ayı içerisinde bitecek olan kurs sonrası, tüm katılımcılara sertifika töreni düzenlenerek, İl Müdürümüzün de katılımıyla belgeleri verilecektir. Yoğun ilgiyle sürdürülen kursun, tüm katılımcılarına başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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