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  4. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozuyla mest etti!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozuyla mest etti!

03.09.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan güzelliğiyle dillere destan oldu. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Loughnan, birbirinden iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozuyla mest etti!

Chloe Loughnan özel hayatının yanı sıra pozlarıyla da gündemden düşmüyor. 30 yaşındaki model, tatil pozuyla Instagram'ı yaktı.

BİKİNİLİ POZUYLA MEST ETTİ

Chloe Loughnan düzgün vücuduyla dikkat çekiyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozuyla mest etti!

Tatilden poz veren Loughnan bikinili pozuyla görenleri mest etti.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozuyla mest etti!

Loughnan'nın jürilik, modellik ve sunuculuk deneyimi bulunuyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozuyla mest etti!

"ANNE OLMAYA HAZIRIM"

Loughnan, bir süredir beraber olduğu erkek arkadaşı Fergus Hennessy ile evlilik kararı aldı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozuyla mest etti!

Çocukları çok sevdiğini söyleyen model, "İlk evliliğimde çok gençtim. Hazır değildim istemedim. Şimdiki ilişkimde anne olmaya hazırım, istiyorum” dedi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozuyla mest etti!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozuyla mest etti!

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan chloe yaşında
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