Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozuyla mest etti!

Chloe Loughnan özel hayatının yanı sıra pozlarıyla da gündemden düşmüyor. 30 yaşındaki model, tatil pozuyla Instagram'ı yaktı.

BİKİNİLİ POZUYLA MEST ETTİ

Chloe Loughnan düzgün vücuduyla dikkat çekiyor.

Tatilden poz veren Loughnan bikinili pozuyla görenleri mest etti.

Loughnan'nın jürilik, modellik ve sunuculuk deneyimi bulunuyor.

"ANNE OLMAYA HAZIRIM"

Loughnan, bir süredir beraber olduğu erkek arkadaşı Fergus Hennessy ile evlilik kararı aldı.

Çocukları çok sevdiğini söyleyen model, "İlk evliliğimde çok gençtim. Hazır değildim istemedim. Şimdiki ilişkimde anne olmaya hazırım, istiyorum” dedi.





